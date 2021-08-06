"Біло-сині" остаточно узгодили спаринг з Інтером, повідомляє офіційний сайт українського клубу. Інформацію підтвердила і прес-служба "нерадзуррі".

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Товариський поєдинок з чинними чемпіонами Італії відбудеться у наступну суботу, 14 серпня, в італійському місті Монца на арені U-Power Stadium. Стартовий свисток гри запланований о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо напередодні розписало нічию з Фенербахче (1:1) у спарингу, а 1 серпня здолало Верес (4:0) в УПЛ. 11 серпня "біло-сині" ще прийматимуть закарпатський Минай на НСК Олімпійський – це перенесений матч 1-го туру чемпіонату України.

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