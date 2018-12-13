Динамо увійшло в топ-20 культових команд світу за версією FourFourTwo

Видання FourFourTwo включило київське Динамо в топ-20 культових команд світу.

Видання FourFourTwo склало рейтинг з 20 команд, яків свої часи вражали увесь світ особливим стилем гри, тактикою та здобутими трофеями.

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"Наставник Динамо Валерій Лобановський розробив науковий підхід до гри, згідно з яким кожному гравцеві необхідно було виконати певну кількість ТТД. На наступний день після кожної гри до стіни на базі був прикріплений аркуш паперу, на якому показувалися всі статистичні дані. За їхніми результатами визначалося якість гри футболістів і їхнє місце в складі на наступну гру.

Лобановський тричі очолював Динамо і за ці три періоди підняв над головою 29 командних трофеїв, включаючи 12 перемог в чемпіонаті країни.

Ми виділяємо другий період, який дійсно забезпечив культове сприйняття Динамо в світі. Очолювана Олегом Блохіним і Ігорем Бєлановим команда, яка завоювала Кубок володарів кубків 1986 року в Ліоні, стала прекрасним прикладом реалізації Лобановським на полі футбольних шахів", – зазначає видання.

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