Динамо увійшло до п'ятірки найкращих клубів Ліги Європи за цікавим показником

Київський клуб попри нічию у матчі другого туру Ліги Європи проти Лугано (0:0), встановив чергове досягнення у євротурнірі.

Український клуб увійшов до п'ятірки найкращих команд Ліги Європи за кількістю точних передач, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Кияни за два матчі зробили 1052 точних передачі, що є четвертим результатом євротурніру. На більше спромоглись лише Севілья (1394), Манчестер Юнайтед (1162) і Бешикташ (1156).

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Окрім того, підопічні Олексія Михайличенка перебувають серед лідерів за відсотком точності пасів – 87%. Це також четвертий показник серед усіх клубів Ліги Європи. Точнішими за київську команду були лише Севілья, Манчестер Юнайтед і Партизан. Також Динамо четверте за середнім показником володіння м'ячем за гру – 63 відсотки. Саме стільки ж має італійська Рома.

У наступному матчі Ліги Європи Динамо прийматиме Копенгаген. Поєдинок відбудеться 24 жовтня о 22:00.

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