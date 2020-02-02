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Динамо успішно прибуло в Белек

15:26 254 Читать на русском
Динамо успішно прибуло в Белек
Віталій Миколенко та Олександр Андрієвський / Динамо Київ

Підопічним Олексія Михайличенка протягом двох наступних тижнів доведеться добряче попотіти, аби відновити втрачені кондиції і налаштуватись на другу половину сезону.

Київське Динамо, яке сьогодні зранку вирушило з аеропорту Бориспіль до Туреччини на другий зимовий тренувальний збір, успішно дісталися до місця свого розташування, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Команда літаком прибула до Анталії, звідки протягом двох годин добиралась на автобусі у Белек. "Біло-сині" знову зупинились у готелі Gloria Serenity Resort, де й базуватимуться найближчі два тижні.

Разом із першою командою до Белеку прибув молодіжний склад Динамо, який житиме разом з юнацькою командою у готелі Maritim Pine Beach Resort. Вже ввечері на гравців чекає перше тренування.

Нагадаємо, на другий збір вирушило 24 футболісти, які будуть готуватися до другої половини сезону на узбережжі Середземного моря до 16 лютого включно. На цей період у киян заплановано шість контрольних матчів.

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