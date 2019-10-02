Динамо уклало новий довгостроковий контракт з Бущаном

Київське Динамо пролонгувало угоду зі голкіпером команди Георгієм Бущаном.

Динамо змогло досягнути домовленості з 25-річним голкіпером, інформує офіційний сайт столичного гранда.

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Новий контракт гравця розрахований до літа 2023 року. Уродженець Одеси є вихованцем Динамо, його дебют за основний склад команди відбувся 20 серпня 2017-го у матчі проти Сталі. Щоправда, Бущан так і не зміг виграти конкуренцію у Дениса Бойка, тому його максимум за один сезон УПЛ – 7 матчів у попередній кампанії.

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До слова, саме Георгій захищав ворота Динамо в матчі дев'ятого туру чемпіонату України проти СК Дніпро-1 – перемога киян 2:0.