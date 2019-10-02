toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - БАВАРІЯ

Динамо уклало новий довгостроковий контракт з Бущаном

08:00 321 Читать на русском
Динамо уклало новий довгостроковий контракт з Бущаном
Георгій Бущан / ФК Динамо

Київське Динамо пролонгувало угоду зі голкіпером команди Георгієм Бущаном.

Динамо змогло досягнути домовленості з 25-річним голкіпером, інформує офіційний сайт столичного гранда.

Соль не має перспектив у Динамо, – Циганик

Новий контракт гравця розрахований до літа 2023 року. Уродженець Одеси є вихованцем Динамо, його дебют за основний склад команди відбувся 20 серпня 2017-го у матчі проти Сталі. Щоправда, Бущан так і не зміг виграти конкуренцію у Дениса Бойка, тому його максимум за один сезон УПЛ – 7 матчів у попередній кампанії.

Кадар отримав виклик до збірної Угорщини на жовтневі матчі відбору Євро-2020

До слова, саме Георгій захищав ворота Динамо в матчі дев'ятого туру чемпіонату України проти СК Дніпро-1 – перемога киян 2:0.

blog_ava
Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський
00:49
14368
Теги
Георгій Бущан Георгій Бущан Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
41
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук