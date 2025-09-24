Нападник Динамо Владислав Бленуце може не затриматися надовго в столиці України.

Владислав Бленуце приєднався до Динамо на початку вересня. Як повідомляє Gazeta Sporturilor, 23-річний нападник вже взимку може покинути киян.

Зазначається, що керівництво Динамо зв'язалося з Мірчею Луческу, пояснивши фахівцю, що у Бленуце мало шансів продовжити кар'єру у складі чемпіона України.

"Ми зробимо все можливе до зими, але його потрібно продати! Його швидко внесуть до списку на трансфер... Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним і пояснити йому ситуацію", – цитує видання повідомлення, яке отримав Луческу.

Однією з причин називається те, що Динамо не дає раду з тиском, який виник після того, як у соцмережах гравця виявили проросійські пости. Хоча Бленуце висловив підтримку Україні, його освистали фанати у дебютному матчі за киян.

Владислав до переїзду в Київ мав пропозиції із закордону. Насамперед ним цікавилися клуби з Румунії, Ізраїлю, Росії та Саудівської Аравії.

Динамо сподівається, що зможе отримати хоча б частину витрачених на гравця коштів. Зауважимо, що кияни придбали нападника за 1,8 мільйона євро. Угода Бленуце з "біло-синіми" діє до 2030 року.

