– Зараз у Динамо геть молода команда. Тренер, я про Сашу Шовковського, теж ще молодий… Я за нього обидвома руками й ногами, але чи до снаги Динамо взяти бронзу? Думаю, що так, хоч й буде це не просто. Буду за них вболівати. А як не вийде… критикувати не стану. Йде війна. Легіонери розбіглися, роз’їхалися …

– В чому причина провального сезону Динамо? Відтік легіонерів через війну чи фактор Мірчі Луческу, який, складається таке враження, геть втратив важелі впливу на колектив? Стартували кияни дуже пристойно – пройшли в кваліфікаціях Ліги чемпіонів міцні Фенербахче і Штурм, але після Бенфіки… команда, м’яко кажучи, "посипалася".

– Я про це вже якось казав. Треба розуміти, що Луческу готував команду, форсував підготовку і фізичну і психологічну з прицілом на груповий етап Ліги Чемпіонів. Але не вийшло – почався спад. Провал. Насамперед, у тренувальному процесі. Так, відтік легіонерів теж суттєво вплинув на гру й результати, але головне – це неправильний тренувальний процес від Луческу. Складається враження, що він просто втратив смак до перемог. Він якось пустив все на самоплив: буде, як буде. Провальний сезон цілком і повністю на совісті Мірчі Луческу.

– Після нещодавно перенесеної операції Луческу, цілком можливо, піде на відпочинок. На Вашу думку, чи довірять команду Олександру Шовковському, який нині тренує Динамо з приставкою в.о.?

"Від цього залежатиме, чи залишиться Луческу": Бурбас розкрив настрої Суркісів і "затьмарив" самопожертву румуна

– Думаю, що Луческу сам не піде з Динамо. Все ж в Києві він отримує пристойну зарплату. Є контракт чинний. Скоріш за все, румун залишиться керувати Динамо і після того, як відновиться після операції. Хоча, відверто кажучи, йому давно пора йти на пенсію.

– Скоріш за все, курс на українізацію та власних вихованців тренерський штаб Динамо буде сповідувати і в наступному сезоні. Для молоді це відмінний шанс проявити себе, та чи до снаги "необстріляним" гравцям тримати планку звичних результатів Динамо?

– Зараз в складі Динамо, мова не тільки про головну команду, багато футболістів, і не тільки молодих, які не відповідають рівню Динамо. Їм не вистачає рівня майстерності. Якщо не дано природою та немає трудолюбства, то немає про що і говорити.

– Криза Динамо на роки, – впевнені чимало вболівальників. Ви поділяєте таку думку?

– Щоб вийти з кризи – потрібні футболісти іншого рівня. На рівні чемпіонату України, можливо, якість гри і результати, відповідно, з часом покращаться, але в єврокубках з таким складом робити нічого, – резюмував Сабо в коментарі 1news.

Динамо на паузі, Луческу під ножем – дві кандидатури і відкладена розв'язка