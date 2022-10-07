Напередодні Динамо у 3-му турі групового етапу Ліги Європи поступилось французькому Ренну з рахунком 1:2. Єдиний гол "біло-синіх" забив Віктор Циганков. Редактор ресурсу "Футбол 24" Тарас Котів та Юрій Гаврищак розібрали поєдинок киян проти французької команди.

Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи В Ліги Європи йде без очок останнім. Лідирують у квартеті Фенербахче та Ренн, маючи у доробку однакову кількість балів (по 7). Третю сходинку з тьома пунктами посідає АЕК Ларнака.

Динамо подарувало Ренну перемогу в ЛЄ – Циганков знову забив, сильніший суперник, історичне фіаско з голом дитини