Динамо у вогні – конфлікт гравців, що по відставці Луческу, 3 проблемні позиції і хто покине команду першим
19:12 - Читать на русском
Київський клуб продовжує переживати складний період.
завершено
23’ Мартін Тер'є
89’ Дезіре Дуе
Віктор Циганков 33’
23’ Мартін Тер'є
33’ Віктор Циганков
89’ Дезіре Дуе
Напередодні Динамо у 3-му турі групового етапу Ліги Європи поступилось французькому Ренну з рахунком 1:2. Єдиний гол "біло-синіх" забив Віктор Циганков. Редактор ресурсу "Футбол 24" Тарас Котів та Юрій Гаврищак розібрали поєдинок киян проти французької команди.
Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи В Ліги Європи йде без очок останнім. Лідирують у квартеті Фенербахче та Ренн, маючи у доробку однакову кількість балів (по 7). Третю сходинку з тьома пунктами посідає АЕК Ларнака.
Динамо подарувало Ренну перемогу в ЛЄ – Циганков знову забив, сильніший суперник, історичне фіаско з голом дитини
Джерело: Футбол 24
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