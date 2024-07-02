Динамо у першому спарингу міжсезоння розбило новачка УПЛ – дебютний гол Брагару й асист Піхальонка в секретному матчі
Динамо почало ігрову підготовку до нового сезону товариським матчем проти Інгульця (4:0).
Товариський матч
Динамо – Інгулець – 4:0
Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.
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Гра пройшла на полі тренувальної бази киян у Кончі-Заспі. Клуби домовилися провести її повністю за зачиненими дверима, тож деталі про матч можна було дізнатися лише зі звіту прес-служби Динамо.
Кияни мінімально виграли перший тайм завдяки голу Брагару, який нещодавно приєднався до команди Олександра Шовковського. Інгулець відповідав ударом у поперечину. А от у другому таймі Динамо вже було не спинити. У ворота петровців влетіло ще три голи. До речі, Попов забив після асисту Піхальонка, ще одного новачка киян.
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