Товариський матч

Динамо – Інгулець – 4:0

Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.

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Гра пройшла на полі тренувальної бази киян у Кончі-Заспі. Клуби домовилися провести її повністю за зачиненими дверима, тож деталі про матч можна було дізнатися лише зі звіту прес-служби Динамо.

Кияни мінімально виграли перший тайм завдяки голу Брагару, який нещодавно приєднався до команди Олександра Шовковського. Інгулець відповідав ударом у поперечину. А от у другому таймі Динамо вже було не спинити. У ворота петровців влетіло ще три голи. До речі, Попов забив після асисту Піхальонка, ще одного новачка киян.

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