У суботу, 16 серпня, Епіцентр в Тернополі приймав Динамо (1:4). Звіт про дуель читайте на "Футбол 24".

УПЛ, 3-й тур

Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – Динамо (Київ) – 1:4

Голи: Климець, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+3

Карпати у більшості врятували нічию з Колосом – незарахований гол Невеша і дикий нефарт Краснопіра

Олександр Шовковський радикально підійшов до поєдинку з новачком УПЛ, змінивши одразу 9 футболістів у порівнянні з матчем з Пафосом. Перший небезпечний удар у грі створили господарі – Климець бив з правого флангу прямо в руки Нещерету. У відповідь Волошин потужно пробив у ближній кут – Білик впорався.

На 8-й хвилині Динамо вийшло вперед. Швидка атака киян правим флангом, простріл від Михайленка у центр штрафного і Герреро в дотик замкнув повз голкіпера.

За трохи він оформив дубль, але взяття воріт скасували через офсайд. На 20-й хвилині панамець знову загрожував воротам Епіцентра, але з гострого кута влучив у дальню стійку.

За мить Піхальнок зі штрафного закручував у ворота, але Білик був першим на м'ячі. Яцик стріляв з лінії штрафного обвідним ударом – впритирку з каркасом воріт.

На 26-й хвилині Сіфуентес отримав м'яч поблизу штрафного Динамо, обіграв захисника, змістився ближче до центру і закручував у дальню дев'ятку – сфера пройшла над поперечиною. У відповідь Піхальонок змусив Білика кінчиками пальців переводити м'яч на кутовий.

А потім Епіцентр зрівняв! Брагару втратив м'яч, Сіфуентес в контратаці віддав на Климця і той рикошетом від Біловара вразив ворота.

Наприкінці тайму знову чудово зіграв Білик: спочатку кіпер Епіцентра зреагував на удар Караваєва, а згодом накрив м'яч після спроби Брагару. Вже у доданий час Динамо зуміло забити "у роздягальню". Кияни заробили стандарт на лівому фланзі після гри рукою суперника, Піхальнок навісив у штрафний, а Михайленко головою замкнув у сітку, додавши до асисту ще й гол.

По перерві у складі Динамо вперше вийшов колумбійський легіонер Анхель Торрес. На 55-й хвилині Сіфуентес прокрався лівим флангом, втік від Біловара і закручував у ближній кут – Нещерет у падінні перевів на кутовий. Епіцентр все частіше почав шукати можливості відігратись біля воріт Динамо, пропустив контратаку й отримав третій гол: Піхальонок бив з гострого кута, Білик відбив перед собою, а Волошин був першим на добиванні.

В середині другого тайму команди обмінялись гольовими атаками. Спочатку Торрес накрутив декількох захисників, але сам не бив, а віддав на хід партнеру, який не встиг загальмувати й пробити. У відповідь Епіцентр втік у контратаку, Беженар стріляв з лінії штрафного – Нещерет ледь врятував.

Кияни створили з десяток напівмоментів, які завершувались прострілами чи навісами з флангів – м'яч немов магнітом притягував до себе Білик. На 82-й хвилині Ванат забив 4-й гол Динамо, але його теж скасували через офсайд. Владислав реабілітувався у доданий час оформивши дебютний гол в чемпіонаті.

Перемога дозволила Динамо набрати 9 балів і стати одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ. Епіцентр без очок п'ятнадцятий.

Металіст 1925 розгромив Олександрію – Калюжний оформив дебютні гол+пас проти екс-команди, дубль Гаджиєва