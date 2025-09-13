У суботу, 13 вересня, Оболонь в рамках 5-го туру зустрічалась з Динамо (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Оболонь (Київ) – Динамо (Київ) – 2:2

Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваєв, 25, Михавко, 44

Старт матчу затримався через повітряну тривогу. Поєдинок став ювілейним для Віталія Буяльського, який 70-й раз вивів "біло-синіх" на поле з капітанською пов'язкою. Перший небезпечний момент стався лише на 16-й хвилині, коли Ярмоленко зважився на удар з далекої відстані – легка розминка для Федорівського. Згодом чудову нагоду вийти перед мала Оболонь, але Суханов, зігравши на випередження, пробив головою вище воріт.

Попри доволі пристойну гру від "пивоварів", втримати свої ворота на замку їм не вдалося. В середині тайму Буяльський виконав розкішну діагональ на Караваєва, той проскочив голкіпера суперника і з гострого кута спрямував сферу у самісіньку дев'ятку. Ювілейний, 35-й гол Олександра в УПЛ.

За трохи Бражко міг подвоювати перевагу киян, пробивши з відскоком від газону – в руки Федорівському. За 5 хвилин до завершення тайму Оболонь зрівняла: Нестеренка вивели сам на сам з Нещеретом і він потужним ударом ледь не порвав сітку. Однак піти на перерву за рівного рахунку "живчикам" не вдалося: Михавко після навісу з кутового вистрибнув вище за інших і вивів Динамо вперед. Натомість Буяльський записав до свого доробку вже другий асист.

По перерві Волошина вивели на ударну позицію, але вінгер киян в дотик пробив вище воріт. За трохи вже Назар асистував Ярмоленкові, який не влучив у ліву дев'ятку. Буяльський пробивав на техніку з лінії штрафного по центру – прямо у Федорівського. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Волошин намагався в дотик перекинути голкіпера після закидання Ярмоленка, але перший номер "пивоварів" не дозволив цього зробити.

На останні 15 хвилин Шовковський замість Ярмоленка випустив Бленуце, якого "радо" вітала київська торсида. Наприкінці зустрічі Нещерет врятував "біло-синіх" від гола після удару головою в падінні Шевченка метрів з десяти. Зрештою, "пивовари" таки зуміли врятувати нічию – вже у доданий час Устименко після навісу зі стандарту від Федорівського відновив статус-кво.

Динамо набрало 13 очок і залишилось на вершині турнірної таблиці УПЛ. Оболонь з 8-ма пунктами піднялась у топ-5.

