"Баварія добре грала, футболісти багато моментів створили. Усі добре грали. Яке місце Динамо посіло б у чемпіонаті Німеччини? 10-е.

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Як вдалося так налаштувати команду? Вони хотіли грати, хотіли провести матч на нуль. Були дуже мотивовані. Чи здивувало мене чимось Динамо? Все, що ми думали, прогнозували, так і сталося", – заявив Нагельсман в ефірі MEGOGO.

До слова, Баварія після двох турів ЛЧ впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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