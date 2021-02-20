Молодіжна команда Динамо каменя на камені не залишила від Десни в 15-му турі чемпіонату України U-21.

Чемпіонат України U-21

Десна U-21 – Динамо U-21 – 0:9

Голи: В. Волошин (22, 57), Надольський (26, 79), Ванат (51, пен.), Скорко (55), Єфіменко (65, 69), Горбач (67).

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Підопічні Юрія Мороза без проблем розібралися зі своїми однолітками з Десни. У складі Динамо по дублю оформили Вікентій Волошин, Ярослав Надольський та Дмитро Єфіменко. Владислав Ванат, Данило Скорко та Ігор Горбач відзначилися по разу. У підсумку, 9:0 – розгромна перемога "біло-синіх".

Ця перемога дозволила Динамо набрати 42 очки і зберегти відрив від Шахтаря у 6 очок в чемпіонаті U-21. Десна залишилася на 11-й позиції турнірної таблиці.

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Гол В. Волошина:

Гол Надольського

Гол Скорка:

Гол В. Волошина:

Гол Єфіменка:

Гол Горбача:

Гол Єфіменка:

Гол Надольського: