Динамо U-21 з Кадірі, Дуелундом та Сідклеєм не змогло обіграти Зорю – не обійшлось без використання VAR

Київське Динамо U-21 не змогло впоратись із Зорею попри допомогу гравців основної команди.

Чемпіонат України U-21, 17-й тур

Динамо U-21 – Зоря U-21 – 1:1

Голи: Кравченко, 31 – Білоцерковець, 56, (пен.)

Динамівці розпочали гру активніше і в першій половині відкрили рахунок. Після скидки Ісаєнка Кравченко вирішив пробити і влучив точно у дальній кут. А в другому таймі Зоря зрівняла рахунок завдяки VAR – арбітр переглянув епізод з кутовим біля воріт Нещерета та призначив пенальті у ворота киян, Білоцерковець реалізував 11-метровий.

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Після цього Динамо ще раз вийшло вперед, Ісаєнко головою добив м'яч у ворота. Але після консультації з помічниками арбітр скасував гол через офсайд у нападника "біло-синіх". Динамівці намагались вирвати перемогу, проте в підсумку матч завершився унічию.

Таким чином, Динамо U-21 набрало 35 очок та наздогнало Шахтар – обидві команди поступаються Ворсклі, яка має 38 пунктів та зіграла на гру більше. Зоря з 23 заліковими балами посідає 5 сходинку.

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