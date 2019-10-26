Динамо U-21 у матчі з сімома голами вирвало перемогу над Карпатами і очолило турнірну таблицю

У матчі 12-го туру юні динамівці у надскладному матчі спромоглись вирвати перемогу над однолітками з Карпат. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-21, 12-й тур

Динамо U-21 – Карпати U-21 – 4:3

Голи: Янаков, 20, 27 (пен.), Ісаєнко, 45, Мащенко, 68 – Деда, 36, 67, Харжевський, 56

Молодіжна команда Динамо на власному полі приймала львівські Карпати. У складі киян через дискваліфікацію був відсутній Андрієвський, однак на поле вийшли Самбрано, Сідклей та Дуелунд, який лише недавно відновився після травми. Вже на 20-й хвилині Янаков вивів господарів вперед, а в середині першого тайму він же з пенальті оформив дубль. Згодом Деда один гол відквитав, однак львів’яни ще до перерви встигли отримати "гол у роздягальню" – після передачі Самбрано у воротах Карпат відзначився Ісаєнко.

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Друга половина зустрічі почалась з атак Карпат і вже на 56-й хвилині Харжевський скоротив перевагу киян до мінімуму. За якихось десять хвилин Деда, вийшовши віч-на-віч з голкіпером господарів, зрівняв рахунок у матчі. Та вже у наступній атаці "леви" пропустили знову – відзначився Мащенко. Всі намагання відігратись не увінчались успіхом і матч так і закінчився мінімальною перемогою господарів 4:3.

Ця звитяга принесла Динамо 27 очок і першу сходинку у турнірній таблиці, Карпати з 14-ма пунктами залишились п’ятими.

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