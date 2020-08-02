Динамо U-21 стане суперником Десни в першому спарингу

Десна визначилася з планами на перші дні підготовки до наступного сезону.

Команда Олександра Рябоконя 1 серпня зібралася на клубній базі, інформує офіційний сайт чернігівців.

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Гравці поступово повертатимуться до звичних кондицій, а вже на 6 серпня запланований перший спаринг. Суперником Десни стане Динамо U-21. Також будуть контрольні поєдинки 10, 11, 14 та 15 серпня, але імена опонентів для цих зустрічей оголосять пізніше.

Нагадаємо, за підсумками сезону Десна посіла четверту сходинку УПЛ, яка дає право на кваліфікацію Ліги Європи.

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