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Динамо U-21 розтрощило однолітків з Колоса

14:32 - Читать на русском
Динамо U-21 розтрощило однолітків з Колоса
Динамо U-21 – Колос U-21 / Сайт киян

Молодіжка Динамо вслід за юнацьким складом провела свій другий спаринг літнього міжсезоння.

Контрольний матч

Динамо U-21 – Колос U-21 – 3:0

Голи: Беніто, 35, Надольський, 45, 87

Підопічні Юрія Мороза реабілітувалися після поразки від Вереса (0:1) у першому поєдинку. Молоді динамівці легко могли громити суперника ще до перерви, але Беніто, Волошин і Шулянський змарнували свої нагоди.

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Нігерієць частково виправився на 35 хвилині, коли після динамічного обіграшу з партнером таки відкрив рахунок. Також Беніто взяв участь у атаці, яка призвела до другого гола – відзначився Надольський.

Спека і велика кількість замін позначилися на рівні гри в другій половині. Обидві команди значно зменшили швидкість, а ще одного гола довелося чекати під завісу зустрічі. Ісаєнко зліва віддав пас до штрафного майданчика на Сухоручка, а той продовжив на Надольського – дубль і 3:0.

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Теги
Юрій Юрій Мороз Динамо U-21 Динамо U-21 Олабіран Олабіран Муїва (Беніто)
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