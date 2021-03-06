Динамо U-21 розтоптало Минай, забивши 6 м'ячів – відео ефектного розгрому від лідерів чемпіонату
Молодіжна команда Динамо не залишила живого місця на однолітках із Миная.
Чемпіонат України U-21, 17-й тур
Динамо U-21 – Минай U-21 – 6:0
Голи: Волошин, 17, 39, Надольський, 45+1, 56, 66, Єфименко, 70
Кияни не зустріли жодного опору від гравців Миная, забивши тричі у першому таймі та стільки ж у другому.
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По-справжньому ця зустріч запам'яталась для Ярослава Надольського, який оформив хет-трик. Дубль до свого активу записав Вікентій Волошин, а фінальну крапку у зустрічі поставив Дмитро Єфименко.
"Біло-сині" продовжують перебувати на вершині турнірної таблиці молодіжного чемпіонату: у них 3 очки переваги над Шахтарем та ще один матч у запасі. Минай залишився на 12 сходинці.
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