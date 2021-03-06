Чемпіонат України U-21, 17-й тур

Динамо U-21 – Минай U-21 – 6:0

Голи: Волошин, 17, 39, Надольський, 45+1, 56, 66, Єфименко, 70

Кияни не зустріли жодного опору від гравців Миная, забивши тричі у першому таймі та стільки ж у другому.

Динамо – Минай: хавбек закарпатців пригадав виступи за киян перед протистоянням в УПЛ

По-справжньому ця зустріч запам'яталась для Ярослава Надольського, який оформив хет-трик. Дубль до свого активу записав Вікентій Волошин, а фінальну крапку у зустрічі поставив Дмитро Єфименко.

"Біло-сині" продовжують перебувати на вершині турнірної таблиці молодіжного чемпіонату: у них 3 очки переваги над Шахтарем та ще один матч у запасі. Минай залишився на 12 сходинці.

"Хочу довести, що гідний грати за Україну": талант Маккабі прагне до Зінченка, а наших футболістів називає "танками"

1:0:

2:0:

3:0:

4:0:

5:0:

6:0: