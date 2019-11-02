Динамо U-21 перемогло Львів – унікальне втручання VAR для українського футболу

В матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд U-21 Динамо – Львів (3:2) трапився унікальний випадок для українського футболу.

В 13-му турі чемпіонату України U-21 Динамо приймало ФК Львів та здобуло перемогу з рахунком 3:2, забивши вирішальний гол на останніх хвилинах поєдинку.

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При цьому вирішальну роль у взятті воріт зіграв VAR. На 89-й хвилині матчу голкіпер Львова за рахунку 2:2 збив у своєму штрафному Богдана Білошевського. Пенальті виконав Євген Ісаєнко, який програв дуель Оресту Костику. Гра продовжилася, а в цей час відеоасистент арбітра переглянув епізод, після чого рефері Віталій Романов призначив перебивання пенальті, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Один з гравців Львова забіг у штрафний майданчик до удару, а голкіпер також передчасно залишив лінію воріт. До м'яча підійшов вже не Ісаєнко, а Денис Янаков, який і приніс Динамо перемогу – 3:2.

Подібний випадок стався вперше в історії чемпіонатів України. Нагадаємо, у вчорашньому матчі команд U-19 Динамо – Львів кияни також уникнули поразки завдяки відеоповтору.

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