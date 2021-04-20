Молодіжна команда Львова, попри більш ніж вдалий старт, не змогла втримати перемогу у матчі з "біло-синіми". Звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-21, 22-й тур

Львів U-21 – Динамо U-21 – 2:4

Голи: Казлаускас, 29, Хімчак, 60 – Горбач, 83, 87, Ванат, 88, 90+2

Вилучення: Казлаускас, 41 (Львів, друга жовта картка)

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У пропущеному матчі 16-го туру десята команда молодіжної першості приймала на своєму полі лідера змагань. Обидва колективи розпочали жваво і створили кілька небезпечних моментів. В середині тайму кіпер гостей Валентин Моргун порушив правила у своєму штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Півзахисник збірної Литви Донатас Казлаускас впевнено реалізував стандарт. Під кінець першої сорокап'ятихвилинки львів'яни залишились у меншості – автор гола побачив перед собою дві жовті картки поспіль (за фол на Назарі Волошині і суперечку з арбітром).

По перерві "містяни" забили вдруге: Максим Хімчак вийшов сам на сам з Моргуном і легко переграв кіпера Динамо. Юрій Мороз відреагував замінами, які спрацювали наприкінці матчу. Спочатку Ігор Горбач замкнув простріл на дальню штангу, а згодом влучно завершив передачу від Волошина. За мить Ванат забив третій гол киян, переправивши сферу у сітку головою після подачі кутового. Вже у доданий час Владислав оформив дубль, холоднокровно перегравши кіпера господарів.

Перемога принесла Динамо 57 очок і дозволила відірватись від Шахтаря, який йде другим, вже на 5 пунктів. Львів з 23-ма балами залишився десятим.

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