Динамо U-21 – Шахтар U-21: LIVE малого Класичного – дублерам допоможе зірковий десант із перших команд

Молодіжна команда Динамо приймає однолітків з Шахтаря у третьому турі чемпіонату України U-21. Дивіться відео онлайн-трансляцію матчу на Футбол 24.

Матч між молодіжними командами Шахтаря та Динамо стартує о 14:00 за київським часом. Поєдинок можна подивитись у прямому ефірі на YouTube-каналі Динамо.

Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19

Зауважимо, що після двох стартових турів Динамо та Шахтар – єдині команди, які мають по 6 очок. "Гірники" перемогли Карпати та Олександрію з загальним рахунком 6:2, а кияни також обіграли "левів" та Львів. Загальний рахунок – 6:3.

Склад Динамо: Бущан, Попов, Сідклей, Янаков, Шапаренко, Цітаішвілі, Сирота, Сухоручко, Білошевський, Андрієвський, Скорко

Запас: Кучерук, Дмитрук, Бражко, Надольський, Ісаєнко, Хондак, Мащенко

Склад Шахтаря: Трубін, Меліченко, Семеніхін, Бондар, Сіпріано, Криськів, Приходько, Очеретько, Бондаренко, Фернандо, Борячук.

Запас: Гриценко, Муравський, Павліш, Холод, Мудрик, Судаков, Кобак.