Динамо U-21 – Десна – онлайн-відеотрансляція спарингу

Молодіжна команда Динамо та Десна проведуть товариську зустріч в рамках підготовки до нового сезону. Дивіться відеотрансляцію на Футбол 24.

Сьогодні, 6 серпня, на клубній базі київського клубу у Конча-Заспі відбудеться спаринг між Динамо U-21 та головною командою Десни. Старт зустрічі о 17:00.

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За підсумками минулого сезону УПЛ чернігівська команда фінішувала на 4-й сходинці.

Нагадаємо, в рамках підготовки до сезону 2020/21 підопічні Юрія Мороза встигли зіграти з основною командою Вереса (0:1) і Колосом U-21 (3:0). Головна команда "біло-синіх" проведе товариську гру завтра, 7 серпня, проти Вереса.

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