Динамо U-21 – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо U-21 зіграло внічию проти Десни в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чернігівці забили по м'ячу на початку кожного з таймів, особливої уваги заслуговує гол Калітвінцева, який відкрив рахунок. Однак юні динамівці змогли змінити перебіг зустрічі і вирвати нічию у більш статусного суперника.

Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта Шахтаря

Варто відзначити, що за Десну дебютував український "Неймар" – Михайло Мудрик, 19-річний гравець належить Шахтарю та захищатиме кольори Десни у наступному сезоні на правах оренди.