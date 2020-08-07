Динамо U-21 – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 10:08 360
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Супряга в Серію А: агент нападника Динамо озвучив рішення футболіста щодо свого майбутнього
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Ювентус – Ліон: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 311
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Манчестер Сіті – Реал: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 1503
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Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналуЛіга Європи — 00:03 24099
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Ліга Європи: Базель переміг Айнтрахт і став суперником Шахтаря у чвертьфіналі, Вулверхемптон пройшов ОлімпіакосЛіга Європи — 00:01 1300