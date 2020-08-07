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Динамо U-21 – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

08:24 - Читать на русском
Динамо U-21 – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо U-21 зіграло внічию проти Десни в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чернігівці забили по м'ячу на початку кожного з таймів, особливої уваги заслуговує гол Калітвінцева, який відкрив рахунок. Однак юні динамівці змогли змінити перебіг зустрічі і вирвати нічию у більш статусного суперника.

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Варто відзначити, що за Десну дебютував український "Неймар" – Михайло Мудрик, 19-річний гравець належить Шахтарю та захищатиме кольори Десни у наступному сезоні на правах оренди.

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