Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19

Молодіжна команда Динамо достроково стала чемпіоном України. Олександрія у матчі із Зорею втратила як очки, так і шанси наздогнати "біло-синіх".

Чемпіонат України U-21, 31 тур

Зоря – Олександрія – 1:1

Голи: Верхоланцев, 17 – Вовченко, 86

Олександрія не змогла обіграти Зорю в матчі 31-го туру УПЛ серед команд U-21. Підопічні Андрія Купцова лише під завісу матчу врятувались від поразки завдяки голу Вовченка.

"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019

Цей результат зробив Динамо U-21 чемпіоном України за тур до фінішу – кияни дізнались про це під час поєдинку проти київського Арсенала, який триває в ці хвилини. Олександрія, яка була найближчим переслідувачем команди Юрія Мороза, набрала 69 очок та втратила навіть теоретичні шанси наздогнати Динамо. У Шахтаря 50 балів та 3 місце.