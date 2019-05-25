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Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19

15:07 987 Читать на русском
Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19
Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19

Молодіжна команда Динамо достроково стала чемпіоном України. Олександрія у матчі із Зорею втратила як очки, так і шанси наздогнати "біло-синіх".

Чемпіонат України U-21, 31 тур

Зоря – Олександрія – 1:1

Голи: Верхоланцев, 17 – Вовченко, 86

Олександрія не змогла обіграти Зорю в матчі 31-го туру УПЛ серед команд U-21. Підопічні Андрія Купцова лише під завісу матчу врятувались від поразки завдяки голу Вовченка.

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Цей результат зробив Динамо U-21 чемпіоном України за тур до фінішу – кияни дізнались про це під час поєдинку проти київського Арсенала, який триває в ці хвилини. Олександрія, яка була найближчим переслідувачем команди Юрія Мороза, набрала 69 очок та втратила навіть теоретичні шанси наздогнати Динамо. У Шахтаря 50 балів та 3 місце.

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