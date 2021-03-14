Відомий російський журналіст Олексій Андронов розповів, що екс-тренер РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайма та Штутгарта Ральф Рангнік свого часу мав можливість попрацювати з київською командою.

"В якомусь сенсі Рангнік – це учень Валерія Лобановського. Коли Динамо ще у 80-ті роки їздило на збори в Руйт, Рангнік сидів на кожному тренуванні і все конспектував.

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У 2008 році, до першого приходу Сьоміна, він міг стати тренером Динамо. Він приїжджав, дивився базу, розмовляв з людьми, але в підсумку сказав, що йому потрібно 5-6 років і близько 300 мільйонів", – сказав Андронов у YouTube-проекті "Андронов vs Шмурнов".

Нагадаємо, Рангнік у згаданий період тренував Хоффенхайм.

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