Динамо U-19 завдяки пенальті врятувало нічию у матчі проти Карпат U-19 – історичний дебют VAR в Україні

В рамках 11-го туру молодіжної першості Карпати U-19 втратили перемогу у виїзному матчі проти Динамо U-19. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19 2019/20, 11-й тур

Динамо U-19 – Карпати U-19 – 2:2

Голи: Надольський, 43, Ванат, 72 (пен.) – Мудрик, 13, Михайленко (аг.), 19

У матчі Динамо U-19 система VAR вперше в Україні працюватиме онлайн

У матчі 11-го туру молодіжної першості чемпіонату України Динамо приймало Карпати. Початок матчу видався для господарів невдалим – вже на 13-й хвилині Мудрик відкрив рахунок у матчі. Незадовго Михайленко, після прострілу Раделицького, зрізав м’яч у власні ворота і збільшив перевагу Карпат до двох м’ячів.

Ще до перерви Надольський скоротив рахунок, прошивши голкіпера метрів з десяти. На 71-й хвилині арбітр зафіксував порушення зі сторони львів’ян і протестував систему VAR. До слова, на цій грі вперше в українському футболі була задіяна система VAR онлайн – під час поєдинку суддівська бригада могла консультуватись по всіх суперечливих епізодах зі своїми колегами, які уважно стежили за подіями у спеціально обладнаній для VAR кімнаті. Як наслідок, рефері вказав "на точку" і Ванат реалізувавши одинадцятиметровий, встановив остаточний рахунок у матчі.

Після цієї нічиєї Динамо U-19 залишилось на другій сходинці, Карпати U-19 – п’яті.

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