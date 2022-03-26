"Біло-сині" відвантажили представнику другого дивізіону Румунії 5 "сухих" м'ячів, повідомляє Prosport.ro.

Хто забивав за киян, видання не вказує. Це був перший поєдинок Динамо U-19 після початку повномасштабної війни в України. Востаннє команда Ігоря Костюка зіграла 23 лютого, обігравши Інгулець в матчі юнацького чемпіонату України з рахунком 3:0.

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"Можливо, результат не відображає хід гри, тому що у нас теж було достатньо можливостей, але ми протистояли хорошій і дуже добре організованій команді. Це була гарна перевірка, і хлопці побачили, що означає грати з командю, яка виступає в Юнацькій лізі УЄФА", – заявив після матчу Леонард Стрізу – наставник Унірі Констанца.

Нагадаємо, на початку квітня Динамо U-19 зіграє зі Спортінгом в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок пройде в Румунії.

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