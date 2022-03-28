Динамо розбило бухарестський Рапід у контрольній зустрічі з рахунком 5:2. Перша половина завершилась з переконливою перевагою, якій посприяли точні удари Горбача та Попова.

Динамо U-19 – Спортінг U-19: матч Юнацької ліги УЄФА офіційно відбудеться – затверджені дата і місце проведення

По перерві Блізніченко зробив рахунок розгромним, але румуни відіграли один м'яч після розіграшу кутового. Волошин та Яцик відправили у ворота суперника четвертий та п'ятий голи, на що Рапід результативно відповів наприкінці зустрічі.

Свій заключний спаринг у рамках підготовки до матчу зі Спортінгом динамівці проведуть 31 березня проти Волунтарі. А поєдинок юнацької ліги УЄФА відбудеться у четвер, 7 квітня, у Бухаресті на стадіоні Рапід.

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