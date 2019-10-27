Динамо U-19 в меншості переграло Шахтар U-19

В рамках 10-го туру молодіжної першості Динамо U-19 здобуло важку перемогу у виїзному матчі проти Шахтаря U-19.

Чемпіонат України U-19 2019/20, 10-й тур

Шахтар U-19 – Динамо U-19 – 1:2

Голи: Мудрик, 47 – Надольський, 32, Шулянський, 70

Нереалізований пенальті: Судаков, 22

Вилучення: Волошин, 90+4

Початок матчу видався не надто вдалим для киян, "гірники" виглядали більш переконливо, і могли вийти вперед в рахунку, але Судаков не зміг переграти Нещерета з пенальті. Через 10 хвилин Надольський вивів Динамо вперед в рахунку.

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Одразу по перерві Мудрик зрівняв рахунок після виходу на заміну. Але перемогу вирвали "біло-сині", вирішальний гол на рахунку Шулянського. До всього, Динамо догравало матч у меншості: суддя вилучив Волошина за суперечки, а разом із ним і тренера киян Костюка.

Таким чином, Динамо U-19 набрало 24 очки та поділяє перше місце із Шахтарем та Олександрією.