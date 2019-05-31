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Динамо U-19 стало чемпіоном України – під час святкування кияни потролили Шахтар у його фірмовому стилі

20:31 482 Читать на русском
Динамо U-19 стало чемпіоном України – під час святкування кияни потролили Шахтар у його фірмовому стилі
Динамо U-19 / Динамо

Футболісти Динамо U-19 здобули чемпіонський титул у своїй віковій категорії, обійшовши Шахтар.

Дорогою з матчу проти юнацької команди ФК Львів, перемога у якому принесла киянам чемпіонський титул у своїй віковій категорії, гравці Динамо потролили Шахтар у його ж стилі.

Динамо U-19 вп'яте стало чемпіоном України

Футболісти записали відео, у якому викрикують фразу: "Де Шахтар, де?". До слова, Динамо U-19 випередило однолітків з Донецька на одне очко.

Слід зауважити, що кияни використали фразу, яка дуже подібна до тієї, що кричав екс-гравець Шахтаря Жадсон. Бразилець викрикнув "Де Динамо, де?" після перемоги над киянами у півфіналі Кубка УЄФА 2008/09.

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