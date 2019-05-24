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Динамо U-19 розписало результативну нічию з Шахтарем U-19

15:03 242 Читать на русском
Динамо U-19 розписало результативну нічию з Шахтарем U-19
Шахтар U-19 – Динамо U-19 – 2:2 / фото: ФК Динамо

У матчі молодіжної першості донецький Шахтар та київське Динамо не змогли виявити сильнішого.

Чемпіонат України U-19, 30-й тур

Шахтар U-19 – Динамо U-19 – 2:2

Голи: Судаков, 31, 37 – Ісаєнко, 44, Скорко, 76

Вилучення: Духота, 88 – Білошевський, 66

Динамо U-19 вирвало нічию у Шахтаря. Перший тайм був за "гірниками", Судаков за 6 хвилин оформив дубль. Ісаєнко перед перервою скоротив відставання, а в другому таймі Скорко врятував нічийний рахунок для киян. Додамо, що команди догравали матч не в повних складах, з поля були вилучені Духота та Білошевський.

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Таким чином, Динамо набрало 67 очок, Шахтар має на пункт менше. Додамо, що до закінчення першості залишається 2 туру.

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