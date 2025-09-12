Оболонь та Динамо зустрілись у рамках 5-го туру юнацького чемпіонату України. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Чемпіонат U-19, 5-й тур

Оболонь – Динамо – 1:5

Голи: Тітов, 56 – Федоренко,13, Пономаренко, 16, Бекерський, 49, Захарченко, 90+1, Редушко, 90+2

Динамівці з самого початку володіли перевагою в матчі та забили два швидкі голи. На 13-й хвилині Пономаренко віддав розрізний пас на Федоренка, а той пробив повз голкіпера. Далі сам Пономаренко увірвався в штрафний Оболоні, обіграв воротаря та двох захисників та оформив другий гол своєї команди.

На початку другого тайму Пономаренко пробивав з близької відстані, Мартинов впорався з ударом, але м'яч відскочив до Бекерського, який поцілив у дев'ятку – 3:0. На 56-й хвилині господарі скоротили відставання, Тітов головою замкнув подачу з кутового.

Втім, динамівці знову зробили рахунок розгромним. Спочатку Захарченко забив після подачі з кутового, а вже через хвилину Редушко з-за меж штрафного пробив у верхній кут воріт Оболоні – 5:1.

В підсумку, Динамо здобуває свою першу перемогу за три матчі. Наразі "біло-сині" з 11 очками посідають друге місце в першості U-19, Оболонь – 5-та, в доробку "пивоварів" 9 набраних балів.

