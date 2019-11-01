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Динамо U-19 першим в Україні забило гол після застосування VAR – відео історичного епізоду

16:02 416 Читать на русском
Динамо U-19 першим в Україні забило гол після застосування VAR – відео історичного епізоду
Динамо U-19

Поєдинок 11-го туру чемпіонату України між юнацькими командами київського Динамо та львівських Карпат увійде в історію вітчизняного футболу.

У звітному поєдинку був призначений перший в історії українських першостей пенальті за допомогою Системи Відеодопомога арбітрам (VAR).

Динамо U-19 завдяки пенальті врятувало нічию у матчі проти Карпат U-19 – історичний дебют VAR в Україні

Рефері матчу Микола Балакін на 72-й хвилині, за рахунку 1:2, після перегляду відеоповтору призначив 11-метровий удар у ворота гостей. Пенальті реалізував форвард киян Владислав Ванат.

Фінальний свисток зафіксував нічию, після якої Динамо U-19 залишилось на другій сходинці, Карпати U-19 – п’яті.

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