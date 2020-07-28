Динамо U-19 на очах у Луческу здобуло другу поспіль перемогу в спарингу – потужний перший тайм з провалом після перерви

Товариський матч

Динамо U-19 – Денгофф – 4:2

Голи: Бражко, 10, Попов, 21, Яцик, 23, 29 – Бамба, 22, (пен.), Марійко, 83

Після перемоги над однолітками з Колоса (5:1) підопічні Ігоря Костюка зустрілися з аматорським Денгоффом, який виступає в чемпіонаті Київської області. Динамо відкрило рахунок вже на 10 хвилині завдяки точному удару Блажка зі штрафного. Середина тайму перетворилася на справжнє божевілля – три голи за три хвилини! У складі господарів забивали Кирило Попов і Олександр Яцик, а між ними "втиснувся" пенальті від легіонера суперників Бамба. Ще через 6 хвилин Яцик оформив дубль.

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Другий тайм склався для Динамо значно гірше, хоча на молодь клубу прийшов особисто подивитися новоспечений головний тренер Мірча Луческу. Мабуть, Містер був не надто вражений провалом оборони, яка без зайвих проблем дозволила Марійку скоротити відставання.

4:2 – хлопці Костюка продовжили переможну ходу в спарингах, але до ідеальних кондицій ще дуже далеко.

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