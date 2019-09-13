Динамо U-19 відвантажило 8 голів у ворота Львова – відео голів та огляд матчу

У юнацькій першості України київське Динамо абсолютно не залишило шансів Львову (8:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат України U-19. 5 тур

Львів U-19 – Динамо U-19 – 0:8

Голи: Ванат 7 (пен.), 28, Шулянський, 9, 65, Єфіменко 21, 29, Михайленко 37, Волошин, 67

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Київське Динамо U-19 влаштувало справжнє побиття Львова у його ж лігві у 5-му турі юнацького чемпіонату України. Вже до 10-ї хвилини рахунок був 2:0 на користь гостей. Спочатку захисник львів'ян сфолив у власному штрафному, після чого Ванат реалізував пенальті, а через 2 хвилини Шулянський подвоїв перевагу "біло-синіх".

Загалом, одразу троє гравців киян відзначились дублем. Ванат і Єфіменко зробили це ще у першому таймі, також у першій 45-хвилинці Михайленко покарав оборону господарів за грубу помилку та реалізував вихід один на один з голкіпером.

По перерві Шулянський та Волошин встановили остаточний рахунок. У підсумку Львів U-19 на своєму полі зазнав справжнього приниження.

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