toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ШАХТАР - АТАЛАНТА ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо U-19 дізналося потенційних суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

11:53 484 Читать на русском
Динамо U-19 дізналося потенційних суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 – у плей-офф Юнацької ліги УЄФА / ФК Динамо

Визначилися 8 команд, які можуть стати опонентом Динамо U-19 у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20.

16 грудня пройде жеребкування раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Київське Динамо U-19 потрапило у кошик з командами-переможцями Шляху чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.

Фантастичний камбек Динамо U-19 у відеоогляді матчу проти ПАОКа U-19 – 2:2

Потенційними суперниками киян є 8 команд, які посіли другі місця в груповому турнірі.

Переможці Шляху чемпіонів: Дербі, Динамо, Мітьюлланд, Порту, Рейнджерс, Ренн, Сарагоса, Шериф.

Володарі других місць у групах: Атлетіко, Борусія Д, Брюгге, Динамо Загреб, Зальцбург, Лілль, Ліон, Црвена Звезда.

Протистояння пройдуть 11 та 12 лютого 2020 року і складатимуться з одного матчу. Ігри пройдуть на полях команд з кошика переможців Шляху чемпіонів, тобто Динамо U-19 зіграє вдома. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які фінішували першими у групах.

Нагадаємо, підопічні Ігоря Костюка раніше пройшли Шкендію U-19 та ПАОК U-19.

Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур

blog_ava
Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Ліга чемпіонів Головне Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19 Юнацька ліга УЄФА жеребкування Борусія Д U-19 Борусія Д U-19 Динамо U-19 Динамо U-19 Жеребкування ЛЧ Юнацька ліга УЄФА 2019/20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІ
    Росія — 12:45882 Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІ
6
год
:
44
хв
Динамо
19:55
Лугано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук