Динамо U-19 дізналося потенційних суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Визначилися 8 команд, які можуть стати опонентом Динамо U-19 у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20.

16 грудня пройде жеребкування раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Київське Динамо U-19 потрапило у кошик з командами-переможцями Шляху чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Потенційними суперниками киян є 8 команд, які посіли другі місця в груповому турнірі.

Переможці Шляху чемпіонів: Дербі, Динамо, Мітьюлланд, Порту, Рейнджерс, Ренн, Сарагоса, Шериф.

Володарі других місць у групах: Атлетіко, Борусія Д, Брюгге, Динамо Загреб, Зальцбург, Лілль, Ліон, Црвена Звезда.

Протистояння пройдуть 11 та 12 лютого 2020 року і складатимуться з одного матчу. Ігри пройдуть на полях команд з кошика переможців Шляху чемпіонів, тобто Динамо U-19 зіграє вдома. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які фінішували першими у групах.

Нагадаємо, підопічні Ігоря Костюка раніше пройшли Шкендію U-19 та ПАОК U-19.

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