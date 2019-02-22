Динамо U-19 дізналось суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкування

Став відомий суперник Динамо на стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Також відомі потенційні суперники у чвертьфіналі.

Динамо U-19 зустрінеться з Хоффенхаймом на стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Нагадаємо, що Хоффенхайм U-19 є кривдником юнацької команди Шахтаря на груповому етапі турніру. Донеччани програли німцям вдома (1:2), а на виїзді теж не зуміли перемогти (1:1) і зайняли останнє місце в групі F.

Зазначимо, поєдинок між Динамо U-19 та Хоффенхаймом U-19 зіграють 12–13 березня.

Динамо дізналось суперника у 1/8 фіналу Ліги Європи

Челсі – Монпельє

Мітьюлланд – Манчестер Юнайтед

Динамо Загреб – Ліверпуль

Ліон – Аякс

Барселона – Герта

Порту – Тоттенхем

Хоффенхайм – Динамо Київ

Атлетіко – Реал

У чвертьфіналі потенційними суперниками киян стали Атлетіко та Реал.