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Динамо U-19 дізналось суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкування

15:17 3012 Читать на русском
Динамо U-19 дізналось суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкування
Динамо U-19 / ФК Динамо Київ

Став відомий суперник Динамо на стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Також відомі потенційні суперники у чвертьфіналі.

Динамо U-19 зустрінеться з Хоффенхаймом на стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Нагадаємо, що Хоффенхайм U-19 є кривдником юнацької команди Шахтаря на груповому етапі турніру. Донеччани програли німцям вдома (1:2), а на виїзді теж не зуміли перемогти (1:1) і зайняли останнє місце в групі F.

Зазначимо, поєдинок між Динамо U-19 та Хоффенхаймом U-19 зіграють 12–13 березня.

Динамо дізналось суперника у 1/8 фіналу Ліги Європи

Челсі – Монпельє

Мітьюлланд – Манчестер Юнайтед

Динамо Загреб – Ліверпуль

Ліон – Аякс

Барселона – Герта

Порту – Тоттенхем

Хоффенхайм – Динамо Київ

Атлетіко – Реал

У чвертьфіналі потенційними суперниками киян стали Атлетіко та Реал.

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