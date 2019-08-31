Динамо U-19 дізналось потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА

УЄФА опублікував список потенційних суперників Динамо U-19 у Шляху національних чемпіонів в Юнацькій лізі.
Динамо на своєму офіційному сайті опублікувало потенційних суперників у 1 раунді Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА.
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На киян можуть потрапити: Сарагоса, Дербі Каунті, Ренн, Порту, Янг Бойз, ПАОК, Мітьюлланд, Маккабі Петах-Тіква, АПОЕЛ, Віторул, Корона, Ельфсборг, Габала, Лудогорець, Бродарац, Рейнджерс, Мінськ, Астана, Согндал, Домжале, Слован Братислава, Шериф, Шкендія (Албанія), Акранес, Будапешт, Шкендія (Македонія), Хонка, Богеміанс, Зріньскі, Лієпая і Левадія.
Матчі 1 раунду відбудуться 2 та 23 жовтня, 2 раунду – 6 та 27 листопада. Жеребкування пройде 3 вересня.
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