Динамо U-19 – Баварія U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 в рамках 5-го туру групового етапу Юнацької ЛЧ приймає однолітків з Баварії. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Баварія U-19 – Динамо U-19 розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція – на "MEGOGO".
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Стартові склади
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Мельниченко, Яцик, Діалло – Попов
Запасні: Тугай, Горбач, Філатов, Танчак, Малиш, Ель-Хамліші, Слесар
Баварія U-19: Шенк – Саньянг, Бухманн, Янітцек, Херольд – Незірі, Веніг – Ібрагімовіч, Ваннер, Айтамер – Мамедова
Запасні: Балліс, Моррісон, Хепберн, Дібрані, Їлдіз