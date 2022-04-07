Динамо U-19 – Спортінг U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
14:51 - Читать на русском
Вже за кілька хвилин юні динамівці зійдуться у битві зі Спортінгом за путівку в 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться склади команд та стежте за трансляцією матчу в цій новині.
Діогу Кабраль 2’
2’ Діогу Кабраль
Поєдинок стартує о 15:00 за київським часом, а стежити за перебігом подій можна в текстовій онлайн-трансляції на Футбол 24 або переглянути на MEGOGO.
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