Поєдинок Динамо U-19 – Спортінг U-19 мав відбутися ще 2 березня у Києві. Пізніше гру перенесли на 9 число, але через російське вторгнення на територію України матч знову не зіграли. Попри це, УЄФА не скасував поєдинок.

Динамо отримало від УЄФА пропозицію щодо дати матчу зі Спортінгом в Юнацькій лізі

Тепер же стало відомо, що гра відбудеться на початку квітня в Бухаресті. Наприкінці цього тижня команда Ігоря Костюка прибуде в Румунію, а всі витрати візьме на себе Джіджі Бекалі – президент Стяуа. Про це повідомив румунський журналіст Емануель Рошу у Twitter.

Відповідно, цей матч стане першим для українських команд з моменту початку повномасштабної війни, яка триває вже майже місяць.

Нагадаємо, Динамо U-19 виступало в одній групі з Бенфікою, Баварією і Барселоною, посівши друге місце. В плей-офф кияни здолали іспанський Депортіво і залишаються єдиною українською командою у поточному євросезоні.

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