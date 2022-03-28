Підопічні Ігоря Костюка зможуть поборотися за путівку в 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА 2021/22.

Поєдинок Динамо U-19 – Спортінг U-19 мав відбутися в Києві 2 березня. Пізніше його перенесли на 9 число, але початок повномасштабної війни в Україні унеможливив проведення гри.

Зрештою, команда Ігоря Костюка, яка зараз перебуває у Румунії, таки зможе зіграти багатостраждальний матч. Поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться у четвер, 7 квітня, інформує офіційний сайт УЄФА.

Початок гри – о 15:00 за київським часом. Зустріч відбудеться у Бухаресті на стадіоні Гюлешті. Таким чином, номінально домашня гра для Динамо пройде на нейтральній території.

Нагадаємо, у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА підопічні Костюка здолали Депортіво. У груповому турнірі кияни фінішували другими у квартеті з Бенфікою, Барселоною і Баварією.

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