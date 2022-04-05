Динамо U-19 стане першою українською командою, яка проведе офіційний поєдинок з моменту початку російського вторгнення. Де дивитися матч Динамо – Спортінг у 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, підкаже "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Спортінг U-19 відбудеться 7 квітня на стадіоні Гюлешті в Бухаресті. Початок гри – о 15:00 за київським часом. Поєдинок мали зіграти ще 2 березня, пізніше його перенесли на 9 число, але через російське повномасштабне вторгнення в Україну гру знову відклали.

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Поєдинок покаже MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків на території України. Також гру Динамо U-19 – Спортінг U-19 можна дивитися онлайн на Dynamo TV. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ця гра стане першою офіційною для українських команд з моменту початку повномасштабної війни на території нашої країни. Раніше підопічні Ігоря Костюка в раунді плей-офф пройшли іспанський Депортіво в серії пенальті, а в груповому турнірі посіли друге місце, випередивши Баварію та Барселону.

До слова, переможець цього матчу у чвертьфіналі вийде на Бенфіку, з якою кияни вже грали у груповому турнірі Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА (4:0 в Україні, 0:1 у Португалії).

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