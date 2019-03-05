Динамо U-15 перемогло в усіх матчах групи на міжнародному турнірі – кияни не залишили шансів командам з Росії

Команда Динамо U-15 (футболісти 2004 року) перемогли і в третьому матчі групового етапу міжнародного турніру Minsk Cup-2019, що проходить у столиці Білорусі.

У завершальному матчі команда "біло-синіх" зустрічалися з "динамівцями" з Риги. Ще до початку поєдинку стало відомо, що українська команда достроково вийшла до плей-оф із першого місця, адже до цієї зустрічі стартувала з двох перемог.

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Спершу кияни не залишили шансів одноліткам ДЮСШ з Томська, перегравши їх з рахунком 3:0, а трохи пізніше юні українці виявилися сильнішими за команду Авангард з Курська (2:0).

У заключному матчі проти Динамо Рига кияни перемогли суперників з рахунком 2:0. Відтак, Динамо здобуло перемогу в усіх трьох матчах групового турніру. Більше того, "динамівці" не пропустили жодного м'яча за три матчі, забивши загалом 7 голів.

Таким чином, Динамо вийшло до чвертьфіналу, де зустрінеться з ще одним російським клубом – Ростовом, який друге місце у своїй групі.

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