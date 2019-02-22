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Динамо U-11 виграло міжнародний турнір – кияни здолали Мілан та у фіналі перемогли команду з Росії

22:25 263 Читать на русском
Динамо U-11 виграло міжнародний турнір – кияни здолали Мілан та у фіналі перемогли команду з Росії
Динамо U-11 виграло міжнародний турнір / фото: footbik.by

Сьогодні у Мінську завершився турнір з дитячого футболу "Наше майбутнє".

Юні "динамівці" 2008 року народження стали володарем головного трофею турніру. Спершу кияни у півфінальному матчі обіграли однолітків з Мілана у серії післяматчевих пенальті, а пізніше Динамо виявилося сильнішим за Ростов та стало переможцем змагань.

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Окрім цього, двоє гравців Динамо потрапили до когорти найкращих футболістів за підсумками міжнародного турніру.

Теги
Мілан Мілан Динамо Динамо Ростов Ростов
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