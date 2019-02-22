Динамо U-11 виграло міжнародний турнір – кияни здолали Мілан та у фіналі перемогли команду з Росії

Сьогодні у Мінську завершився турнір з дитячого футболу "Наше майбутнє".

Юні "динамівці" 2008 року народження стали володарем головного трофею турніру. Спершу кияни у півфінальному матчі обіграли однолітків з Мілана у серії післяматчевих пенальті, а пізніше Динамо виявилося сильнішим за Ростов та стало переможцем змагань.

"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за Мадрид

Окрім цього, двоє гравців Динамо потрапили до когорти найкращих футболістів за підсумками міжнародного турніру.