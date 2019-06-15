Динамо U-10 виграло турнір Alfa Cup Albena 2019

Динамо U-10 здобуло перемогу на міжнародному дитячому турнірі Alfa Cup Albena 2019.

Динамо U-10 стало переможцем турніру Alfa Cup Albena 2019, який пройшов в Болгарії, інформує офіційний сайт клубу.

Сідклей може продовжити кар'єру в Інтернасьйоналі

Крім українського клубу, в змаганнях також взяли участь 9 команд з Болгарії та Литви. Кияни були представлені двома групами: Динамо-1 і Динамо-2. Цікаво, що саме вони і вийшли у фінал, а перемогла перша команда.

"Турнір виграли за рахунок організації гри. Ми були швидше, більш технічні, і найбільш підготовлені. Всі хлопці молодці, виклалися на повну. Ми працювали в хороших умовах, за що спасибі Руслану Ваалю. Все було на найвищому рівні", – прокоментував перемогу на турнірі тренер Юрій Ястребинський.

Динамо прагне підписати Зозулю – доля гравця залежить від Альбасете