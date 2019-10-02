Динамо U-19 – Шкендія U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА

Юнацька команда київського Динамо приймає північномакедонську Шкендію U-19. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Динамо U-19 – Шкендія U-19 у рамках плей-офф переможців Юнацької ліги УЄФА розпочинається о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Також відео матчу доступне в цій новині.
Аталанта U-19 – Шахтар U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Стартові склади команд:
Динамо U-19: Нещерет, Скорко, Біловар, Вівчаренко, Забарний, Надольський, Волошин, Шулянський, Михайленко, Ванат, Єфіменко
Запасні: Моргун, Сирота, Кузик, Блізніченко, Бодня, Окоро, Ісаєнко
Шкендія U-19: Амзаї, Бекжірі, Алмір Реджепі, Якупі, Фетаї, Мураті, Цубер, Адемі, Сінані, Бесарт Реджепі, Спахіу
Одинадцять перлин київського Динамо
Футбол 24