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Динамо U-19 – Шкендія U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА

16:10 21 Читать на русском
Динамо U-19 – Шкендія U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 – Шкендія U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА / ФК Львів

Юнацька команда київського Динамо приймає північномакедонську Шкендію U-19. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

 

Матч Динамо U-19 – Шкендія U-19 у рамках плей-офф переможців Юнацької ліги УЄФА розпочинається о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Також відео матчу доступне в цій новині.

Аталанта U-19 – Шахтар U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Стартові склади команд:

Динамо U-19: Нещерет, Скорко, Біловар, Вівчаренко, Забарний, Надольський, Волошин, Шулянський, Михайленко, Ванат, Єфіменко

Запасні: Моргун, Сирота, Кузик, Блізніченко, Бодня, Окоро, Ісаєнко

Шкендія U-19: Амзаї, Бекжірі, Алмір Реджепі, Якупі, Фетаї, Мураті, Цубер, Адемі, Сінані, Бесарт Реджепі, Спахіу

Одинадцять перлин київського Динамо

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