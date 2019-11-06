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Динамо U-19 – ПАОК U-19 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Динамо U-19 – ПАОК U-19 – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо U-19 – ПАОК U-19 – відео голів та огляд матчу

Динамо U-19 не помітило ПАОК U-19 у поєдинку плей-офф переможців Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо U-19 – ПАОК U-19.

10’ Георгій Цітаішвілі
45+1’ Георгій Цітаішвілі
76’ Ярослав Надольський
 
10’ Георгій Цітаішвілі
45+1’ Георгій Цітаішвілі
76’ Ярослав Надольський

Вже на 10-й хвилині зустрічі кияни відкрили рахунок. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, який вдало реалізував Цітаішвілі.

Цітаішвілі зізнався, що міг опинитися в Шахтарі, а не в Динамо

Греки старались стримувати атаки киян, іноді для цього доводилось фолити, тому до свистка на перерву рефері призначив ще один 11-метровий. Георгій оформив дубль.

В другій половині зустрічі господарі добили ПАОК третім голом, автором влучного удару став Ярослав Надольський.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 27 листопада.

Динамо U-19 розгромило ПАОК U-19 у матчі Юнацької ліги УЄФА – Цітаішвілі оформив дубль, ефектна крапка

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