Динамо U-19 – ПАОК U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Київське Динамо приймає грецький ПАОК у 2-му раунді юнацького аналогу Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо U-19 – ПАОК U-19 на "Футбол 24" стартує о 17:00. Команда Костюка у першому раунді шляху чемпіонів здолала Шкендію із загальною різницею 10:2. Греки з більшими проблемами здолали ірландський Богеміан (1:1 та 1:0). Перша гра звітних суперників відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Квитки на поєдинок коштували лише 10 гривень. У минулому сезоні динамівці не пройшли у чвертьфінал лише в серії пенальті, поступившись Хоффенхайму. ПАОК вилетів раундом раніше, мінімально програвши Тоттенхему.

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Відзначаємо появу в основі киян воротаря Нещерета, котрого спершу планували взяти до Данії на матч Ліги Європи проти Копенгагена, а також молодіжного чемпіона світу Георгія Цітаішвілі – його ще з минулого сезону підпускали до головної команди.

Динамо U-19: Нещерет – Скорко, Біловар, Забарний, Вівчаренко – Білошевський – Цітаішвілі, Михайленко, Надольський, Шулянський – Ісаєнко (к)

Запасні: Моргун, Кузик, Ококо, Бодня, Єфіменко, В. Волошин, Ванат

ПАОК U-19: Таліхманідіс – Тахатос, Панайоту, Міхаілідіс (к), Калуцикідіс – Цопуроглу, Цінгарас, Теодорідіс – Дзоліс, Панідіс, Думціс

Запасні: Баломенос, Авентісян, Гросдіс, Пурнарас, Куціас, Піпіліаріс, Дайко