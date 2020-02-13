toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 – відеоогляд матчу та серії пенальті

08:00 559 Читать на русском
Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 – відеоогляд матчу та серії пенальті
Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 – відеоогляд матчу та серії пенальті /

Київське Динамо U-19 вилетіло від Динамо Загреб U-19 в серії пенальті матчу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо U-19 – Динамо Загреб U-19.

 

Гравці київського Динамо розпочали гру активніше, проте вже до перерви хорвати вирівняли гру. В другій половині Загреб вже мав трохи більше нагод, проте команди не змогли виявити переможця в основний час. А в серії пенальті Динамо Загреб виявилось сильнішим за українців, які не змогли реалізувати два одинадцятиметрових.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Зазначимо, що поразка від ровесників із Загреба вибила динамівців з розіграшу Юнацької ліги УЄФА.

blog_ava
Михайличенко має карт-бланш в Динамо – цікава умова
08:52
1053
Теги
Ліга чемпіонів Динамо U-19 Динамо U-19 Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19 Динамо U-19 - Динамо Загреб U-19 Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
9
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук