Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 – відеоогляд матчу та серії пенальті /

Київське Динамо U-19 вилетіло від Динамо Загреб U-19 в серії пенальті матчу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо U-19 – Динамо Загреб U-19.

Гравці київського Динамо розпочали гру активніше, проте вже до перерви хорвати вирівняли гру. В другій половині Загреб вже мав трохи більше нагод, проте команди не змогли виявити переможця в основний час. А в серії пенальті Динамо Загреб виявилось сильнішим за українців, які не змогли реалізувати два одинадцятиметрових.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Зазначимо, що поразка від ровесників із Загреба вибила динамівців з розіграшу Юнацької ліги УЄФА.